Dünya Bankası ve OECD'den flaş "Türkiye" kararı! Birileri çok fena ters köşe olacak

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkardı.

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2022 sayısını yayımladı. Raporda, iki yıldan uzun süren salgının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkilerinin küresel ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı hızlandıracağı kaydedildi.

Stagflasyon riski arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye verdiği zararı artırarak uzun süreli bir zayıf büyüme ve yüksek enflasyon dönemine dönüşebilecek küresel ekonomideki yavaşlamayı artırdığı aktarılan raporda, bunun hem orta hem de düşük gelirli ekonomiler için potansiyel olarak zararlı sonuçları olan stagflasyon riskini yükselttiği bildirildi.

Raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 2,9, 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyümesinin beklendiği belirtildi. Dünya Bankası, Ocak 2022'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,1 ve 2023'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü. Gelişmiş ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3,8'den yüzde 2,6'ya düşürüldüğü bildirilen raporda, bu ekonomilerin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,3'den yüzde 2,2'ye çekildiği, 2024 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak belirlendiği aktarıldı. Raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 3,4'e, 2023 yılı tahmini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye indirildi. Söz konusu ülkelerin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4,4 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, Türkiye için 2022 büyüme tahmininin yüzde 2,3, 2023 için yüzde 3,2 ve 2024 için yüzde 4 olduğu bildirildi. Dünya Bankası, Ocak 2022'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 2 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

ABD ve Avro Bölgesi, Çin ve Rusya

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmininin yüzde 3,7'den yüzde 2,5'e düşürüldüğü raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirildiği, 2024 yılına ilişin büyüme beklentisinin ise yüzde 2 olduğu kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,5'e ve 2023 yılı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a indirildi. Avro Bölgesi'nin 2024'te de yüzde 1,9 büyüyeceği öngörüldü. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Çin ekonomisi için 2022 yılı büyüme beklentisinin yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e çekildiği raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye indirildi ve Çin ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 5,1 olarak belirlendi. Raporda, Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8,9 ve gelecek yıl yüzde 2 küçüleceği, 2024'te ise yüzde 2,2 büyüyeceği öngörüldü.

OECD, Türkiye büyüme beklentisini güncelledi

OECD, Türkiye'nin bu yıl için büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. OECD, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye çıkarıldı. 2023 yılı beklentisi ise yüzde 3,9'dan yüzde 3'e indirildi. Kurum, küresel büyüme tahminini ise yüzde 3'e indirdi.

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye çıkarıldı. 2023 yılı için tahmin ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,0'e indirildi.

Yüksek emtia ve gıda fiyatları ile birlikte destekleyici para politikasının tüketici enflasyonunu 2022'de ortalama yüzde 70'in üzerinde tutacağını belirten OECD, ortalama enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü sert bir revizyona gitti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 23,9'dan yüzde 72,0'ye, 2023 yılı tahmini yüzde 21,7'den yüzde 38,9'a çıkarıldı.

Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de artış görüldü. 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi yüzde 21,6'dan yüzde 58,9'a, 2023 yılı için yüzde 21,4'ten yüzde 38'e geldi.

OECD, 2022 yılı için işsizlik oranı beklentisini yüzde 12,5'ten yüzde 11,8'e, 2023 yılı için yüzde 12,6'dan yüzde 11,8'e çekti. Cari denge/GSYH için tahmin bu yıl yüzde -1,7'den yüzde -4,8'e, gelecek yıl yüzde -1,6'dan yüzde -4,4'e revize edildi.