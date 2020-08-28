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Ekonomi Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu yayınını askıya aldı
Ekonomi

Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu yayınını askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:31:51 -
Dünya Bankası, İş Yapma Kolaylığı Raporu yayınını askıya aldı

WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası, 17 yıldır yayımladığı İş Yapma Kolaylığı Raporu'nu verilerdeki değişikliklerle ilgili rapor edilen düzensizlikleri araştırmak için askıya aldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun 17 yılı aşkın süredir iş yapmanın maliyetlerini ölçmek isteyen ülkeler için "değerli bir araç" olduğu kaydedildi.

Raporun göstergeleri ve metodolojisinin genel iş ortamını iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlandığına işaret edilen açıklamada, 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin İş Yapma Kolaylığı raporlarındaki verilerdeki değişikliklerle ilgili bir dizi düzensizliğin bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, verilerdeki değişikliklerin raporun metodolojisiyle tutarsız olduğu belirtilerek, konuya ilişkin değerlendirmeleri yapmak için İş Yapma Kolaylığı raporunun yayımlanmasının askıya alınacağı bildirildi.

Veriler ve analizlerin bütünlüğü ile tarafsızlığının çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, son 5 rapor için kurumsal veri inceleme sürecinin ardından meydana gelen veri değişikliklerinin sistematik incelemesi ve değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, düzensizliklerden en çok etkilenen ülkelerin verilerinin geriye dönük olarak düzeltileceği de belirtildi.

Dünya Bankası'nın yıllık raporları, 190 üye ülkede yatırım ortamını etkileyen mülkiyet hakları, vergi ödeme, elektrik temini ve iş kurma gibi iş düzenlemelerini analiz ediyor.

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