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Dünya Altın Konseyindan altın değerlendirmesi
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Ekonomi Dünya Altın Konseyindan altın değerlendirmesi
Ekonomi

Dünya Altın Konseyindan altın değerlendirmesi

Dünya Altın Konseyi tarafından hazırlanan raporda Avrupa'da yatırımcıların altına ilgisinin sürmesinin beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:14:00 -
Dünya Altın Konseyindan altın değerlendirmesi

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan raporda Avrupa'da yatırımcıların altına ilgisinin sürmesinin beklendiği bildirildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde ECB para politikasında beklenen değişikliklerin altın fiyatına olan muhtemel etkileri ele alındı.

Değerlendirmede, "Altının Avrupalı yatırımcılar için uzun vadede stratejik bir varlık olmaya devam etmesini bekliyoruz" denildi.

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