Dün Halk TV bugün Sözcü TV! Yeniden Refahlı Doğan Aydal misyonunu sürdürüyor...

Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli'de sandığa gömülen adayı Doğan Aydal, seçimin ardından ilk canlı yayınına CHP'nin yayın organı Halk TV'de çıktı. Aydal, bu akşam da Sözcü TV ekranında olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmelerini Habertürk’ün AK Parti düşmanı moderatörlerine sızdırıp canlı yayında 30 maddeyi anlatan Prof. Aydal, ittifaka oluşmadan önce büyük darbe vurmuştu.

Aile ve ahlak yapımızı korumaya yönelik maddelerle öne çıkan anlaşma, tüm sol medyada hedefe konmuştu.

O gün yaptığı açıklamalarla bugün atılacak adımların önüne geçmek istercesine muhalefete pas atan Prof. Aydal, yerel seçim sürecinde de CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV canlı yayınında konuştu.

İmamoğlu'nu öve öve bitirememişti!

Milli Görüş çizgisindeki Yeniden Refah Partisi’ni temsilen muhalif gazetecilere AK Parti’yi şikayet eden Prof. Aydal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u hedefe koyup, eşcinsel savunucusu Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitirememişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Tasavvuf Müzesi” adı altında LGBT sapkınlığını İstanbulluya hizmet diye götüren, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde meydan meydan gezerek LGBT’li sapıklara sözler veren İmamoğlu’na destek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’dan gelince Milli Görüş camiası sert tepki göstermişti.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın kabrinde elleri arkasında poz veren kibir abidesi Ekrem’i öven Prof. Aydal, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında camilerde verdiği görüntüleri güzelleyip, Murat Kurum için ise “Kanal İstanbul hakkındaki açıklamaları bile seçilmemesi için yeter” demişti.

CHP'li gazetecilere içinde LGBT sapkınlığıyla mücadele de bulunan 30 maddelik anlaşma için, "AK Parti anlaşmaya uymadı" şikayetinde bulunan Prof. Aydal, öte yandan LGBT destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu güzelleyerek iki yüzlülüğünü ortaya koymuştu. Ancak Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk eden partisi, Doğan Aydal'a sessiz kalmayı tercih etmişti.

Prof. Aydal 4 Nisan Perşembe günü yine Halk TV ekranında iktidarı hedef aldı. CHP'ye söyleyecek tek söz bulamayan Aydal'ın bu akşam da Sözcü TV canlı yayınına katılacağı öğrenildi.