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Gündem Dün göreve getirilen İYİP'li Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti
Gündem

Dün göreve getirilen İYİP'li Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-14 08:11:00 -
Dün göreve getirilen İYİP'li Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti

Dün İYİP Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevine getirilen partinin eski Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız hayatını kaybetti.

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Son genel seçimde Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİP Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Şanbaz Yıldız, bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik’ten sorumlu olacaktı.

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