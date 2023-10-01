Dün çetelerle iş tutanlar bugün devlete iftira atıyorlar! Mafya çökertiliyor Zillet kuduruyor

Hükümet çetelere göz açtırmıyor, çetelerin ağzıyla hareket eden Zillet ve medyası ise hala “mafya devleti olduk” iftirası atıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi çetelerle, mafyalarla iş tutup seçim kazanacağını zannedenler ise “mafya devleti olduk” yalanının arkasına saklanıyor. Seçim öncesi Muhammed Yakut gibi firari mafya kaçkınlarından, kasetçi Fetö’cülerden medet uman, ucu Pensilvanya’ya çıkan montaj/şantaj kasetleriyle Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini sağlayan zillet ve medyası, çetelere operasyon yapıp, örgüt liderlerini sabah 5’te yatağından alan devlete iftira atmaya devam ediyor.

Rakamlar ortada

İçişleri Bakanlığı’nın 90 günlük raporunda, mafyaya 90 günde 93 operasyon düzenlendiği, 1763 gözaltı, 430 tutuklama yapıldığı ayrıntılarıyla yer alırken, zillet ve medyası hala algı peşinde koşuyor. Tekinler, Şahinler, Sarallar gibi çok sayıda suç çetesi nefes kesen operasyonlarla çökertiliyor. Sedat Peker’in, Yakut’un açıklamalarını, Fetö’cü firarilerin montajlarını manşete çekenler, hükümeti suçlayanlar, devletin çeteleri çökerttiği operasyonları görmezden gelerek ikiyüzlülüğe devam ediyor.

Muhalefet algı peşinde

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, İçişleri Komisyonu Üyesi Mevlüt Kurt, muhalefetin her zaman boş hamaset ve algı peşinde koştuğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Devletimiz çetelerle, suç örgütleriyle sürekli bir mücadele yürütüyor. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da sorumlu makamda olan biri olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde. Devlet dün olduğu gibi bugün de kanun dışı kişilerle, çetelerle mücadelesini yapıyor. ‘Mafya devleti’, ‘Çete devleti’ gibi söylemler son derece yanlıştır. Devletimiz nasıl dağdaki teröristlerle mücadele ediyorsa, hukuka karşı, devlete karşı ortaya çıkmış her türlü oluşuma karşı devletin alması gereken tedbirleri alıyor. Kanuna karşı gelen, kanun dışı yöntemlere başvuran kim olursa olsun. İsimleri ne olursa olsun yakalanıp yargının karşısına çıkarılıyor. Ülkemiz bir hukuk devleti olarak görevini yerine getiriyor.”

Tetikçilik yapıyorlar

Ceza Hukukçusu Avukat Mehmet Sarı da şunları söyledi: “Eğer ortada bir suç varsa suçlu sonuna kadar cezalandırılır. Ama öbür taraftan bu tür illegal, geçmişi şaibeli, hangi tür mafya ilişkileri içinde bulunduğu belirsiz tipleri ve söylemlerini bayraklaştırıp, sloganlaştırıp, buradan güya siyaset yapmak, muhalefet üretmeye çalışmak, sonrasında ortaya çıkan başka hakikatleri görmezden gelmek tam bir kara siyasetin, kirli, pespaye siyasetin basına yansımış unsurlarıdır. Bunların da gerçekten millet nazarında itibar görmediğini son seçimlerde bir kez daha gördük. Muhalif basın, medya işi yapmıyor. Silahşörlük, tetikçilik, başlarının emir erliğini yapıyor. İtibar suikastı yapmayı medya faaliyeti olarak gördükleri için toplumda karşılık bulamıyorlar. Ürettikleri siyaset tarzı da her zaman ters tepiyor. Muhalefet mafyadan, mafya muhalefetten besleniyor. İç içe geçmiş durumdalar. CHP zihniyetini, hep bu muhalif damarın bu tür illegal, kanun tanımaz tavırların yer aldığını görüyoruz. FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütlerini sahiplenen, besleyen, bunların illegal terör örgütü olmasına rağmen taraftar olanın kim olduğuna baktığımızda, muhalefeti görüyoruz. Ortada, gerçekten örgütlü suçlara karşı ciddi operasyon yapıldığı gerçeği var.

90’lı yıllar düzeni bitti

1990’lı yıllarda mesleğe başlamış, sürecin nasıl işlediğini yakinen bilen birisi olarak söylüyorum; o yıllardaki küçük mahalle çeteleşmeleri üzerinden oluşturulan yapıların toplumsal etki alanı ortadaydı. Ama sonrasında AK Parti hükümetleriyle birlikte bu tür yapıların sürekli tasfiye edildiğini görüyoruz. Mağdurların haklarını tazmin edecek, onların haklarını güvence altına alacak, kamu zararlarını tazmin edecek düzenlemelerin de yapılacağını ümit ediyorum.”

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