Dün bir bugün iki! Buyurun size hukuk üstünlüğü olan ABD...
Adli yıl açılış töreninde Türkiye'de yine sözde bazı hukuk savunucusu baroların avukatları tarafından iktidar, hukuk üzerinden hedef alındı.
Her konuşmalarında Batı'yı örnek gösteren muhalefet çevreleri, hukuk üstünlüğü sıralamasında Batı'yı Türkiye’den yukarıda gösterse de gelen haberler bu tezlerini çürütüyor.
Hukuk üstünlüğünün uygulandığı iddia edilen ülkelerden ADB'de yine kan donduran bir olay yaşandı.
Polis 21 yaşındaki hamile kadını silahla vurarak öldürdü!
ABD’nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı gerekçesi ile 21 yaşındaki hamile genç kadın katledildi.
Ta’Kiya Young adlı kadının polis kurşunuyla katledilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.
Young adlı genç kadının avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.
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