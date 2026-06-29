Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde 454 pehlivan er meydanına çıktı

Geleneksel güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival, hem sporcuların kıyasıya mücadelesine hem de vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Müsabakalarda pehlivanlar, güçleri kadar centilmenlikleri ve er meydanı ahlakıyla da takdir topladı.

BAŞKAN AKPINAR: “GÜREŞ, MERTLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR”

Festival programında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, güreşin yalnızca bir spor dalı olmadığını belirterek, ata sporunun milletin köklü değerlerini yansıtan önemli bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Başkan Akpınar, güreşin mertliği, yiğitliği, ahlakı, saygıyı ve kardeşliği temsil ettiğini ifade ederek, bu kadim geleneği yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ata sporuna ve geleneksel değerlere sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Akpınar, er meydanına çıkan tüm pehlivanları tebrik ederek, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere ve organizasyona ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

BAŞPEHLİVANLARA TAM ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Festival kapsamında yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kulüp Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde birinci olan Mehmet Emin Demir’e, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar tarafından tam altın hediye edildi.

Köy Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde birinci olan Emre Batuhan Karslı’ya ise Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan tarafından tam altın takdim edildi. Ödül töreni, vatandaşların alkışları eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR BELLİ OLDU

Festivalde Kulüp Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde Mehmet Emin Demir birinci, Doğan Uzun ikinci, İsa Göçen ve Yunus Emre Yıldız üçüncü oldu.

Köy Güreşçileri Başpehlivanları kategorisinde ise Emre Batuhan Karslı birinciliği elde ederken, Alper Domurcuk ikinci, Abdülhamid Boyalı üçüncü olarak dereceye girdi.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Programa; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Güzel, Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Ak Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Milli Yol Partisi İl Başkanı Mustafa Dilbaz, Avrupa ve Dünya Şampiyonu hemşehrimiz Harun Doğan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ata sporunun yaşatılması adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan festival, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla tamamlandı.