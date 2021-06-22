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Yaşam Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu
Yaşam

Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damadı misafirler para yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 00:41:00 -
Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu

Ahmet Akış ile Zeynep Çelik'in düğünü pandemi nedeniyle üç defa ertelenirken, normalleşme ile yapılan düğüne katılan davetliler, gelin ve damadı para yağmuruna tuttu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Seyit Ahmet Akış ile Zeynep Çelik, koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerini üç kez ertelemek zorunda kaldı.

Tam kapanmanın ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden düğün yapmaya karar veren çift, bin 500 kişi çağırdı.

Takı takmak için yarıştılar

Düğün törenlerini özleyen davetliler, takı törenine geçildiğinde gelin ve damada para ve takı takmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Takı töreni öncesi sevdikleriyle ve yakınlarıyla oynayıp eğlenen gelin ve damat, takı töreninden sonra ise hareket edemez hale geldi.

Takıların içinden çek çıktı

Damat ile gelini paraya boğan davetliler, damadı adeta para ağacına çevirdi. Damadın arkadaşlarının 100 liralık banknotları rulo halinde takmaları dikkat çekti.
Takıların içinden çeklerin çıkması ise sürpriz oldu.

 

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