Düğünde sopalı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Hacıbaba Mahallesi'nde sokakta gerçekleştirilen düğünde iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.