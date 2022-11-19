  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düğünde sopalı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var
Aktüel

Düğünde sopalı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 23:32:00 -
Düğünde sopalı ve bıçaklı kavga! Yaralılar var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Hacıbaba Mahallesi'nde sokakta gerçekleştirilen düğünde iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23