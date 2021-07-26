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Düğünde facia! Ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Yaşam Düğünde facia! Ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Yaşam

Düğünde facia! Ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düğün sırasında bir ağacın misafirlerin yemek yediği masaların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:56:00 - 2021-07-26 23:00:50

Antalya’nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ağaç masaların üzerine devrildi

Olay, Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında yaşandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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