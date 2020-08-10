Düğünde alkol alıp ortalığı karıştırdılar: 3 yaralı
Aydın'da düğünde gelinin kardeşleri ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Hakan Y. ile Esra Y. çifti Çapahasan Mahallesi'ndeki düğün salonunda gelinin yakınları ve damadın arkadaşları bir süre birlikte içki içtikten sonra sahnede oyun oynadılar. Bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkınca kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kavgada yaralanan 3 kişi de tedavi altına alındı. Polis ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymayanlara cezai işlem uyguladı.