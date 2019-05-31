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Düğün sezonu mobilya sektörünü hareketlendirdi

Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre sahibinden.com'un mobilya ilanlarında yüzde 88'lik artış gerçekleşti

31 Mayıs 2019 Cuma 16:04
Düğün sezonu mobilya sektörünü hareketlendirdi

İSTANBUL (AA) - Düğün sezonunun açılmasıyla nisanda geçen yılın aynı dönemine göre sahibinden.com'un mobilya ilanlarında yüzde 88'lik artış yaşandı.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, yaz mevsimine girerken düğün sezonunun açılmasıyla mobilya sektöründe de gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre sahibinden.com'un "İkinci El ve Sıfır Alışveriş" kategorisi altında yer alan "Mobilya" başlığındaki ilanlarda yüzde 88'lik artış kaydedildi. Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda mobilya ilanını kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'da gardırop, baza ve sallanan sandalye, "Mobilya" kategorisinde en çok aranan 3 ürün olarak öne çıktı.

Mobilya kategorisinde yer alan yatak odası ilanları yüzde 83, çocuk & genç odası yüzde 129, mutfak yüzde 181, yemek odası yüzde 133, oturma odası ve salon mobilyası ilanları da yüzde 39 artış gösterdi. Mobilya ilanlarına en çok ilgi gösteren ilk 5 şehir ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli oldu.


- Mobilya alırken dikkat edilmesi gereken hususlar


Açıklamada, sıfır veya ikinci el mobilya satın alırken ergonomik, kaliteli, insan ve çevre dostu malzemelerle üretilmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Oturulacak evin metrekaresi göz önüne alınmalı. Evin fiziki şartlarına ve kullanım amacına uygun mobilyalar seçilmeli. Ürünle birlikte mutlaka garanti belgesi alınmalı, kullanım özellikleri detaylı olarak incelenmeli. Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla az sayıda modülü olan demonte ürünler tercih edilmeli. Yeni mobilyaların evdeki diğer eşyalarla uyumlu olmasına dikkat edilmeli. Alınacak mobilyaların ölçüsü evin ölçülerine uygun olmalı. Ürünlerde kullanılacak materyaller dikkatle ve ihtiyaca uygun seçilmeli.Düğün sezonu mobilya sektörünü hareketlendirdi."

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:04
  1. sahibinden.com

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