Düğün neşesi hastanede bitti! İkram sonrası 8 kişi fenalaştı!
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 8 kişi, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, rahatsızlananların durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.