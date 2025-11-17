  • İSTANBUL
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!
Düğün neşesi hastanede bitti! İkram sonrası 8 kişi fenalaştı!

Düğün neşesi hastanede bitti! İkram sonrası 8 kişi fenalaştı!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 8 kişi, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, rahatsızlananların durumlarının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 

Kapanan yolda perde açıldı! Karla mücadelede son durum

Kapanan yolda perde açıldı! Karla mücadelede son durum

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

Hamas’tan İİT ve Arap Birliği’ne acil çağrı: Gazze’de soğuk, açlık ve abluka birleşti

Bilge Adam Aliya’nın Bosna’sı Nereye Gidiyor: Acılarla Örülmüş Umut Yolu

Bilge Adam Aliya’nın Bosna’sı Nereye Gidiyor: Acılarla Örülmüş Umut Yolu

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
