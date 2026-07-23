  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı! Yeni parti için yan mı çiziyor? Özel frene bastı tarih değişti FETÖ’nün sözde analizcisinin sesi kesildi Kemalistleri kekliyordu Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı Hamas liderinden flaş mesaj! "Her yol ve her yönde çalışmayı sürdüreceğiz!" Yine şaşırtmadı! Ali Babacan Ahbaplar'ı değil devleti suçladı Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor ‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife
Yerel Düğün konvoyunda kanlı katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!
Yerel

Düğün konvoyunda kanlı katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde neşe içinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda adeta facia yaşandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoydaki bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön yolcu kısmında giren bariyer tavandan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan 7 aylık bebek A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’
Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’

Gündem

Kocabıyık’tan tuhaf Yazıcıoğlu açıklaması! ‘Bu kazanın suikast olmadığına inanıyorum’

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Gemi personeli hayatını kaybetmişti... Haliç'teki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ta tünelde feci kaza!
Zonguldak'ta tünelde feci kaza!

Yerel

Zonguldak'ta tünelde feci kaza!

Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber
Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

Spor

Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23