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Düğmeye basıldı! Ali Koç'u indirecekler

Fenerbahçe kongre üyeleri; kötü gidişatı sorumlusu olarak gösterdikleri Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u indirmek için imza toplamaya başladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
Düğmeye basıldı! Ali Koç'u indirecekler

Kulüp tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de kötü tablodan sportif direktör Damien Comolli ve Fransız futbol adamının her kararını kayıtsız kabul eden kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi sorumlu olarak gösteriliyor. Bir önceki dönemde kendisine sunulan raporları dikkate almayan ve yeniden yapılanmaya gitme kararı alan Comolli hem teknik heyet tercihinde hem de transferlerde yanlış tercihler yaptı ve Fenerbahçe'yi tarihinde yaşamadığı bir kaosun içine soktu.

İlk yarıda 3 hocayla çalıştılar

İlk yarı bitmeden 3 teknik adamla çalışmak zorunda kaldı. Sezon başındaki kötü başlangıcının ardından kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın ekibi hedefe konuldu, yanlış antrenman yaptırıldığı ifade edildi. Ancak gelinen noktada yardımcı antrenörlerin ayrılmasının ardından takımın fizik gücünde büyük düşüş yaşadığı dikkat çekti. Ardından kadro dışı bırakılan futbolcular Volkan Demirel, Dirar ve Aatif hedefe konuldu. Daha sonra da Phillip Cocu suçlu ilan edildi, tüm sorumlu olarak Hollandalı çalıştırıcı gösterildi, başkan yardımcısı Semih Özsoy kötü gidişatın baş sorumlusu olarak kamuoyuna Cocu'yu açıkladı. A

ncak gelinen noktada kimin suçlu olduğu tüm çıplaklığıyla ortada. Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam edildi. Kötü gidiş devam edince taraftarın baskısıyla Ersun Yanal göreve getirildi. Ancak kötü gidişe Ersun Yanal da çare olmadı.

Kongre üyeleri genel kurul için çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin ligde kümede düşme potasında yer alması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından başkan Ali Koç yönetimine eleştiriler artarken, kongre üyelerinin kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar yapmaya başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarının başladığı öğrenildi. Son yapılan genel kurulda oy verme hakkı olan delegelerin 5'de 1'inin yazılı talebi gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 bin delegenin noterden yazı göndermesi gerekiyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Volkan Demirel
  5. Hollanda
  6. Aykut Kocaman
  7. Ali Koç
  8. Dirar
  9. Aatif

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