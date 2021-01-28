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Spor Dudak uçuklattı! Arda Turan yeni evine servet döktü
Spor

Dudak uçuklattı! Arda Turan yeni evine servet döktü

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci çocuklarını kucaklarına alan Arda ve Aslıhan Turan çifti, aile genişleyince daha büyük bir ev satın aldı. Turan, tepeden tırnağa yenilediği villaya toplamda 37 milyon TL ödedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:22:00 -
Dudak uçuklattı! Arda Turan yeni evine servet döktü

2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, ilk çocukları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Çift, ilk çocuklarının ardından arayı uzatmayarak ikinci çocuklarını yaptı.

Evi tepeden tırnağa değiştirdiler

Geçtiğimiz haziran ayında ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucaklarına alan Turan çifti, ailenin genişlemesiyle birlikte oturdukları siteden daha büyük bir ev satın aldı. Satın aldıkları evi baştan aşağı yenileyen Arda Turan'ın, evine ödediği ücret dudak uçuklattı.

Toplam masraf 37 milyon TL

Günaydın'da yer alan habere göre Beykoz Çubuklu Vadi'de ev satın alan Turan'ın, yaptığı toplam masraf, 5 milyon dolar (37 milyon TL). İki dönüm bahçe içinde yer alan, beş oda üç salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştiren çiftin, birkaç çocuk daha yapacağı öğrenildi.

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