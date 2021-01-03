Dudak çatlağı nedir neden olur? | Özellikle kış aylarında pek çok kişi dudaklarında oluşan çatlaklardan şikayetçi olur. Öyle ki bu çatlaklar yaşam kalitesini bile olumsuz etkileyebilir. Peki, dudak çatlağı nasıl geçer?

Dudak çatlağı neden olur?

Dudak çatlakları hem görünüm hem de acı vermesi sebebiyle bir hayli can sıkıcı olabiiyor. Genellikle havaların soğumasıyla çok daha fazla görülse de tüm mevsimlerde oluşabilen bir cilt sorunudur. Dudaklarda oluşan çatlağın pek çok sebebi bulunuyor.

Dudaklarda çatlak oluşmasının sebepleri:

Soğuk, rüzgarlı veya kuru hava

Dudakları yalamak, ısırmak

Ağızdan nefes alma alışkanlığı

Yetersiz su tüketimi

Alerjiler

Bazı ilaçların yan etkisi

Güneşe maruz kalmak

Vitamin ve minarel eksiklikleri

Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Sık sık tekrar eden dudak çatlağı sorunu yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışmalısınız. Dudaklarınızda sık sık çatlak oluşmuyorsa; evde uygulayacağımız birkaç yöntemle kötü görüntüyü ve sızıyı ortadan kaldırabilirsiniz.

Öncelikle kış mevsiminde duduklarınızın nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Bunun için doğal namlendirici olarak balı kullanabilir ya da nemlendirici dudak kremlerinden alabilirsiniz.

Dudaklarınızı korumak kadar düzenli su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 2,5 litre su tüketerek sağlığınızı koruyup, cildinizin nemli olmasını sağlayabilirsiniz.

Salatalık maskesi

Salatalık içerdiği vitamin ve minarellerle cilt sağlığı için son derece kıymetlidir. Bir adet salatalığı dilimleyin. Dudağınızın üzerine birkaç dilim salatalık yerleştirin. Yaklaşık 15-20 dakika sonra salatalık dilimlerini kaldırın. Bir, iki gün içerisinde dudaklarınız eski görünümüne kavuşacaktır.

Soğuk kompres

Dudak çatlaklarına kimi zaman kanama da eşlik eder. Böyle bir sorun yaşıyorsanız dudaklarınızı soğutarak hem acıyı hem de kanamayı hafifletebilirsiniz.

Tuzlu su

Yarım bardak su ile bir tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Bir pamukla dudaklarınıza bu suyu sürün. Tuz nedeniyle dudaklarınız biraz yanabilir. Ancak bu uygulama sorununuzun kısa sürede iyileşmesine yardımcı olacak.

Toz şeker-limon

Bir miktar şeker ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız peelingi dairesel hareketlerle dudağınıza uygulayın. Bu yöntemle ölü deriden kurtulacaksınız.