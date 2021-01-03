  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Dudak çatlağına ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Dudak çatlağın neden olur? | Pek çok kişi zaman zaman dudaklarındaki kuruluk ve çatlakla baş etmek durumunda kalıyor. Peki, dudak çatlağı niye oluyor? | Dudak çatlağı nasıl geçer? | Ev yapımı dudak çatlağı kremi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 23:40:00 -
Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Dudak çatlağı nedir neden olur? | Özellikle kış aylarında pek çok kişi dudaklarında oluşan çatlaklardan şikayetçi olur. Öyle ki bu çatlaklar yaşam kalitesini bile olumsuz etkileyebilir. Peki, dudak çatlağı nasıl geçer? 

Dudak çatlağı neden olur?

Dudak çatlakları hem görünüm hem de acı vermesi sebebiyle bir hayli can sıkıcı olabiiyor. Genellikle havaların soğumasıyla çok daha fazla görülse de tüm mevsimlerde oluşabilen bir cilt sorunudur. Dudaklarda oluşan çatlağın pek çok sebebi bulunuyor.

Dudaklarda çatlak oluşmasının sebepleri:

Soğuk, rüzgarlı veya kuru hava

Dudakları yalamak, ısırmak

Ağızdan nefes alma alışkanlığı

Yetersiz su tüketimi

Alerjiler

Bazı ilaçların yan etkisi

Güneşe maruz kalmak

Vitamin ve minarel eksiklikleri

Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Sık sık tekrar eden dudak çatlağı sorunu yaşıyorsanız hemen bir uzmana danışmalısınız. Dudaklarınızda sık sık çatlak oluşmuyorsa; evde uygulayacağımız birkaç yöntemle kötü görüntüyü ve sızıyı ortadan kaldırabilirsiniz.

Öncelikle kış mevsiminde duduklarınızın nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz. Bunun için doğal namlendirici olarak balı kullanabilir ya da nemlendirici dudak kremlerinden alabilirsiniz. 

Dudaklarınızı korumak kadar düzenli su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 2,5 litre su tüketerek sağlığınızı koruyup, cildinizin nemli olmasını sağlayabilirsiniz. 

Salatalık maskesi

Salatalık içerdiği vitamin ve minarellerle cilt sağlığı için son derece kıymetlidir. Bir adet salatalığı dilimleyin. Dudağınızın üzerine birkaç dilim salatalık yerleştirin. Yaklaşık 15-20 dakika sonra salatalık dilimlerini kaldırın. Bir, iki gün içerisinde dudaklarınız eski görünümüne kavuşacaktır.

Soğuk kompres

Dudak çatlaklarına kimi zaman kanama da eşlik eder. Böyle bir sorun yaşıyorsanız dudaklarınızı soğutarak hem acıyı hem de kanamayı hafifletebilirsiniz.

Tuzlu su

Yarım bardak su ile bir tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Bir pamukla dudaklarınıza bu suyu sürün. Tuz nedeniyle dudaklarınız biraz yanabilir. Ancak bu uygulama sorununuzun kısa sürede iyileşmesine yardımcı olacak.

Toz şeker-limon

Bir miktar şeker ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız peelingi dairesel hareketlerle dudağınıza uygulayın. Bu yöntemle ölü deriden kurtulacaksınız.

Göz altı morlukları nasıl geçer? | Göz altı morlukları için ev yapımı krem
Göz altı morlukları nasıl geçer? | Göz altı morlukları için ev yapımı krem

Kadın - Aile

Göz altı morlukları nasıl geçer? | Göz altı morlukları için ev yapımı krem

Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?
Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?

Kadın - Aile

Bebekler neden kusar? | Bebeğim neden mamadan sonra kusuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

Yüksel Aytuğ’un, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlıklı yazısında Akıncı ve Çukur dizilerine değindi. Akıncı dizisi için, ‘Dizi tüm fantas..
Kasım Süleymani kimdir?
Biyografi

Kasım Süleymani kimdir?

Amerika tarafından yapılan bombardıman sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani kimdir?

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)
Gündem

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

Doğruluğu bile belli olmayan tekil bir olay üzerinden Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışan Uğur Dündar, fıkra niteliğinde bir “anısını” pa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay