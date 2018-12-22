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Dudağında yara çıktı! Gerçeği hastaneye gidince öğrendi

Balıkesir'de dudağında 2 buçuk santimlik kötü huylu bir ur tespit edilen 70 yaşındaki Yahya Gürel, hastanede yapılan bir operasyonla sağlığına kavuştu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
Dudağında yara çıktı! Gerçeği hastaneye gidince öğrendi

Balıkesir'de yaşayan 70 yaşındaki Yahya Gürel'in dudağında 6 ay önce küçük bir yara çıktı. Başlarda yarayı önemsemeyen ve eczaneden aldığı merhemlerle tedavi olmaya çalışan yaşlı Gürel'in dudağında doktorlar tarafından 2.5 santimetre çapında tümör olduğu saptandı. Zamanla ikinci evre dudak kanserine dönen tümör, boyun bölgesine yayılmadan cerrahi operasyonla alındı.

Alt dudağında 6 ay önce küçük bir yara çıkan Yahya Gürel (70), eczaneden aldığı merhemleri kullanmaya başladı. Yaranın günden güne büyümesi üzerine yemek yemekte ve konuşmakta zorlanan yaşlı adam tedavi için İstanbul'da yaşayan kızlarının yanına geldi. Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi tarafından muayene edilen yaşlı adamın dudağında 2.5 santimetre çapında bir tümör olduğu belirlendi. Küçük bir yara iken ikinci evre alt dudak kanserine dönüşen tümör, boyun bölgesine sıçramadan yapılan 3 saatlik cerrahi operasyonla alındı.

"33 yıl boyunca sigara kullandım"

Yaranın nedeninin bir tümör olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu ifade eden Yahya Gürel, hastalığın en büyük nedeninin sigara olduğunu belirterek, "33 yıl boyunca sigara kullandım, 1987 yılında bıraktım. 31 yıldır sigara içmiyorum, sigaranın zararlı etkileri yavaş yavaş görülmeye başladı. Sigaranın üzerinde bile 'sağlığa zararlıdır' yazıyor. Özellikle gençlerin sigaradan uzak durması lazım. Ben de etrafımdaki gençlere 'içmeyin' diyorum ama maalesef dinletemiyorum" dedi. Babasının günden güne iyileştiğini belirten kızı Meral Süslü ise kısa süreden böylesine etkili bir tedavi beklemediğini ve sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Geç kalsaydı hayati riski yüzde 50 artacaktı"

Alt veya üst dudak kanserlerinin ağız ve çevresinde görülen kanserlerin yüzde 50'sini oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Zafer Çiftçi, "Dudak kanserleri beyaz ırka ait erkeklerde, sigara ve alkol kullananlarda ve uzun süre güneş altında çalışanlarda daha sık görülür. Dudak kanserleri sıklıkla alt dudakta ortaya çıkan küçük bir kabarıklık veya yara şeklinde belli eder. Bu tür lezyonların doğru ve zamanında teşhis edilmeleri hem hastanın sağ kalımı hem de dudak bölgesine yapılacak cerrahi sonrası ortaya çıkacak kozmetik görünümüm iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Tanı ve tedavide daha fazla gecikme yaşanması durumunda, sağ kalım şansı yüzde 50 oranında azalır. Bu durum dudak fonksiyonlarında ve görünümünde kayıplara da neden olabilir" diye konuştu.

Ana tedavi cerrahi

Bu tür vakalarda erken teşhis ve tedavinin önem taşıdığının altını çizen Doç. Dr. Çiftçi, "Bu tür yarası olan kişiler geç kalmadan bir uzman görüşü alsınlar. Ana tedavi burada cerrahi. Ameliyat edilemeyecek hastalarda kemoterapi ve ışın tedavisi kullanıyoruz. Erken evrede yapılacak cerrahi operasyon erken evrede hastanın sağ kalım oranını artırıyor. Hem de hastalığın tekrarlamasının önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Yahya Gürel
  4. Dudak kanseri
  5. Gerçeği hastaneye gidince öğrendi

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