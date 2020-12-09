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Gündem Dubai'ye Türkiye damgası
Gündem

Dubai'ye Türkiye damgası

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Dubai'de oluşturulan ticaret merkezi törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:27:00 -
Dubai'ye Türkiye damgası

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Basra Körfezi kıyısında bulunan Palmiye Adası'nın yakınına kurulan ticaret merkezi, 8 bin metrekare showroom, 2 bin metrekare depo ve sosyal tesisleriyle yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek.

Törene, telekonferansla katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye Ticaret Merkezi'nin, devlet destekli ve kurumlar arası eş güdümle gerçekleştirilen projelere örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

Merkezin, Türkiye ekonomisine ve artan ihracatına güç katacağını anlatan Nursaçan, "Dubai, bölgenin ticaret merkezi konumunda. Sadece Körfez bölgesine değil, ticareti her geçen gün artan Batı Afrika pazarına da hitap ediyor. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen ülkemizin ihracat anlayışındaki değişimi de gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB'nin uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleler yaptığını aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Türk ihracatçılarının ürünlerinin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak destek vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için Dubai'de, Ticaret Bakanlığı ve TİM desteğiyle başladığımız proje 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçti. Dubai dünyanın gözde ticaret merkezlerinden biri konumunda. Gelişmiş ülkelerin pek çoğu bu coğrafyada yeni ticaret kanalları açıyor. Yıllık 3 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan bu bölgede Türk ürünlerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Bu düşünceden hareketle, Kayseri'de üretilen seçkin ürünlerin küresel arenada tanınırlığını artırmak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamak, yeni firmalarımıza fırsat oluşturmak, yurt dışında 365 gün ürünlerin sergilenebilmesi için 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiğimiz bu projenin ihracat rakamlarımıza ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

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