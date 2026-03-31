Dubai'de şarapnel parçaları binaya düştü! 4 kişi yaralandı
Hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında oluşan şarapnel parçaları bir eve isabet etti. Olayda 4 kişi hafif yaralandı.
Dubai’de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği sırada yaşanan olayda, şarapnel parçaları yerleşim alanına düştü.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, El-Bedi bölgesinde terk edilmiş bir eve şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtildi.
İsabet sonrası evde yangın çıktığı ifade edildi.
4 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Olay sırasında evin yakınında bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GERİLİM SİVİL ALANLARA YANSIYOR
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşanan bu olay, bölgedeki çatışmaların sivil alanlara da yansımaya başladığını gösteriyor.
Uzmanlar, hava savunma faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde benzer risklerin artabileceğine dikkat çekiyor.