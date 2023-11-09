Duba yok bir şey yok bakacaz demişti! Abdullah Kaya’ya hapis cezası şoku!

Son zamanlarda sosyal medyada en çok izlenen video haline gelen ve 'Duba yok, bir şey yok' diyen Abdullah Kaya'nın yargılandığı mahkemeden hapse mahkum edildiği ortaya çıktı. 3 Ocak 2020 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen olay son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Fenomen hale gelen Abdullah Kaya'nın jandarma ekipleri tarafından çekilen videoda sarf ettiği hakaret içerikli sözler sonrası mahkemelik olduğu belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİNE HAKARETTEN DAVA AÇILDI

Yeni bilgilere göre jandarma ekiplerinin şikâyeti sonrası Abdullah Kaya hakkında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü denetim yapan jandarma ekiplerinin zik zak çizerek gelen aracı durduğu, aracı süren Abdullah Kaya'nın alkollü olduğu için işlem yapılacağı sırada jandarma ekiplerini tehdit ettiği belirtildi.

4 AYRI VİDEO İNCELEMEYE ALINDI

İddianamede 4 ayrı videoyu incelemeye alan savcılık ilk videoda Abdullah Kaya'nın görevli memura küfürler ettiği anlatıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CEZASINI KAMU GÖREVİ YAPARAK ÇEKMEK İSTEDİ

Boyabat Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama kapsamında ifade veren Abdullah Kaya, "Olay günü ben zigzag çizerek ilerlemiyordum. Görevliler beni durdurdu. Benden cam filmlerini sökmemi istediler. Bende sökmek istemedim. Bu olaylar bundan dolayı yaşandı.

Bu olay sırasında görüntülerimi alıp yayınlamışlar. Ben iddianamede belirtilen sözleri söyledim ancak bu kadar ağır bir şekilde söylememiştim.

Atılı suçlamaları kabul etmem, beraatımı talep ederim, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim, hakkımda şikâyetten vazgeçme olursa vazgeçmeyi kabul ederim, ayrıca kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ederim " şeklinde konuştu.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Abdullah Kaya hakkında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmesine karar verildi.