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Duayen foto muhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşında vefat eden dünlü foto muhabiri Ara Güler, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
Duayen foto muhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Cenazeye kilise kapısına kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler'in tabutu, cenaze aracına taşındı.

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Memleketinden toprak getirildi

Öte yandan Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.

Kilisedeki törene CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri, Beyoğlu Belediye Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, iş, spor, sanat dünyasından kişiler ile Güler'in çok sayıda seveni katıldı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
  1. Aydın
  2. Kilis
  3. İstanbul
  4. Ara Güler
  5. Cenaze töreni

YORUM YAZ

  • engineerengineer4 sa önce
    son yolculuk nedir ?the last journey? "Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır."
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