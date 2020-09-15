  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DTÖ: ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti
Ekonomi

DTÖ: ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:34:21 -
DTÖ: ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti

WASHINGTON / BERLİN (AA) - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifleriyle ticaret kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.

Pekin yönetiminin talebi üzerine, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin hazırladığı raporda, Çin’in, ABD’nin gümrük tarifelerinin ticaret kurallarını ihlal ettiğine yönelik başvurusu haklı bulundu.

Panelin 66 sayfalık raporunda, ABD’nin 2018'de Çin mallarına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Raporda, ABD’nin gümrük tarifelerini uygun hale getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'den beri değeri 550 milyar doları aşan Çin ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi getirerek Pekin yönetimine karşı yürüttüğü ticaret savaşında elini zayıflatacağı belirtiliyor.

Washington yönetiminin, DTÖ'nün ticaret kurallarını ihlal ettiğine dair bulgularını 60 gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.


- Karar Çin'i memnun etti, ABD tepkili


Konuya ilişkin olarak Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DTÖ’nün bulgusunun “memnuniyetle” karşılandığı belirtilerek, “ABD Yönetimi’nden DTÖ kararlarına tam saygı göstermesini ve çok uluslu ticaret sistemine uygun hareket etmek için pratik çalışmalar yapmasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ise DTÖ’nün ABD’nin Çin’e uyguladığı tarifelere ilişkin kararının, örgütün, “Çin’in 'teknoloji uygulamalarını' durdurmakta tamamen yetersiz olduğunu” gösterdiğini belirtti.


- ABD-Çin ticaret savaşı


ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmesiyle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme
Sağlık

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme

Kışa girerken nasıl beslenilmeli? Kış öncesi beslenme nasıl olmalı? Gribal enfeksiyonların arttığı kış ayları gelmeden önce hangi önlemler a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı