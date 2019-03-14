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DT'den 27 Mart'ta 12 bin kişiye ücretsiz tiyatro

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz sahnelenecek 31 farklı oyunla, toplam 12 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

14 Mart 2019 Perşembe 12:09
DT'den 27 Mart'ta 12 bin kişiye ücretsiz tiyatro

Devlet Tiyatroları'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce hiç tiyatroya gitmeyen vatandaşların oyunlarla buluşturulması amacıyla, DT'nin farklı bölgelerdeki 25 sahnesi ile Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kırıkkale, Rize ve Bozhüyük turne sahnelerinde ücretsiz temsiller yapılacak.

Toplam 12 bin kişinin oyun izlemesinin hedeflendiği etkinlik kapsamında, çocuklar için de 3 eser sahneye konulacak.

Biletler, yarından itibaren Devlet Tiyatroları gişeleri ya da DT müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu "Tahtsız Kraliçe"yi Şinasi, "Divane Ağaç"ı Akün, "Oyun Odası"nı Altındağ Tiyatro, "12 Öfkeli"yi İrfan Şahinbaş, "Bankta İki Kişi"yi Ziraat sahnelerinde, "Eyvah Nadir"i Oda Tiyatrosu, "Gidiş-Dönüş (Retro)" oyununu Küçük Tiyatro, "Gün Batımı"nı Kırıkkale Kültür Merkezi, "Reis Bey"i İzmir Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Narnia Günlükleri"ni Cevahir Sahneleri Salon 1, "Fatima'nın Erkekleri"ni Cevahir Sahneleri Salon 2, "Radyum Kızları"nı Üsküdar Tekel Sahnesi, "Alyoşa"yı Üsküdar Stüdyo Sahne, "Karmakarışık"ı Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek DT Sahnesi ve çocuk oyunu "Keloğlan Keleşoğlan"ı Bözhüyük'te Metris Tepe Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunları "Türkiye Kayası" Konak, "Kaşıkçılar" Karşıyaka, "Paraya Hayır" Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç sahnelerinde, Bursa Devlet Tiyatrosunun oyunları "Üç Kağıtçı" Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, "Kapılar" Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunu "Heidi"yi Atapark Haluk Ongan, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün"ü Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena, "Gül'e Ağıt"ı Adıyaman Üniversitesi sahnelerinde beğeniye sunacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu "Dördüncü Ay" ile Haşim İşcan Kültür Merkezi Küçük Sahne, "Godot'yu Beklerken" ile Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde seyirciyi selamlayacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Bir Flamingo'nun Renkli ve Çiçekli Hayatı"nı kendi sahnesinde, Konya Devlet Tiyatrosu "Gün Anneme Gebe-Nefes"i kendi sahnesinde ve "Akümülatörlü Radyo"yu Ankara'da Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosunun "39 Basamak" oyunu Atatürk Kültür Merkezi, Van Devlet Tiyatrosunun oyunları "Umut Kavşağı" Kültür Merkezi, "Ah! Tamara" ise Elazığ DT sahnelerinde seyredilebilecek.

Adana Devlet Tiyatrosu ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle geleneksel düzenlenen "Devlet Tiyatroları 21. Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali" de 27 Mart'ta başlayacak. Çok sayıda tiyatro grubunu bir araya getirecek festivalin açılış oyunu da ücretsiz sahnelenecek.

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:09
  1. Kırıkkale
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Rize
  6. Kahramanmaraş
  7. Konya
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Erzurum
  11. Elazığ
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. Aydın
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adıyaman
  18. Adana
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