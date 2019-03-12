DSP’den Aliağa’da seçim bürosu açılışı

Aliağa’da seçim bürosu açılışına katılan Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "İktidarı yerinden edemeyen 17 yıllık bir muhalefet varken kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Demokratik Sol Parti olarak Aliağa’da ve İzmir’de biz de varız" dedi.

Kültür Mahalesi’nde bulunan seçim bürosunun açılışına DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, DSP Aliağa Belediye Başkan Adayı Osman Kocabıyık, DSP Belediye Meclisi üyesi adayları ve partililer katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DSP Aliağa Belediye Başkan Adayı Osman Kocabıyık, “Seçime giren iki parti arasında seçeneksiz hissedenlere alternatif olmak için geldik. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aliağa’da da iki başlı bir seçim anlayışı yürütülmek isteniyor. Biz DSP olarak Aliağa’da dayatmalı seçime hayır diyoruz. Aliağa halkı Millet ve Cumhur İttifakı arasında seçeneksiz değildir. Demokratik Sol Parti olarak Aliağa’da ve İzmir’de biz de varız. Her zaman bizim yanımızda olan halkımızın demokrasinin zorlu yolunda attığımız bu adımda da yanımızda olmasını diliyoruz. 31 Mart gecesi sandıklardan çıkan sonuçlar halkın DSP’nin iradesinde birleşeceğini gösterecektir” dedi.







“Barıştan, özgürlükten yana siyaset”

DSP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, seçim bürosunun açılışına katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Karakülçe, Aliağa’da sivil toplum kuruluşları seçim atmosferinde yaşanan gerginliklerden rahatsız olduklarını dile getirerek sağduyu çağrısı yaptı. Karakülçe, "Barış ve huzur adına yükselen bu feryadı okur okumaz Aliağa Belediye Başkan adayımızla görüştüm. Burada yaşanan olumsuzlukları esefle kınadığımızı, Demokratik Sol Partinin güvercini gibi barıştan yana, özgürlükten yana olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

DSP’nin siyasete girmesiyle birlikte kamuoyunda ciddi bir kara propaganda yürütülmeye başlandığına dikkat çeken Karakülçe, şöyle devam etti:

"Sanki bu parti dün kurulmuş daha önce hiçbir seçime girmemiş gibi partimiz üzerinden karalamalar halen gündemi işgal etmekte. Bizlerin arzusu, bunlara cevap yetiştirmek yerine belediyelerimizin sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri üretmektir. Hak etmediğimiz suçlamalara cevap vermek zorunda kalıyoruz. DSP Ecevit’in dişiyle tırnağıyla, o günkü emekçi, halkçı arkadaşlarıyla birlikte kurduğu, siyaseti halkın tabanına yayma adına kurduğu bir partidir. Demokratik solcular bu memleket ne zaman tıkandıysa göreve geldiler. Özellikle 1999’da gidilen erken seçimde acı reçeteyi içen DSP, bugün de bu reçete karşısında umursamaz davranmayacak, ülkenin gençleri, kadınları ve geleceği için ne gerekiyorsa yapacaktır. 17 yıllık iktidarın temelini atan, 2002’de Ecevit’i karalayan muhalefet bize Ecevit’in kemiklerini sızlatmaktan bahsediyor. İyi Parti’yi meclise 15 milletvekili ile taşırken, Saadet Partisi’ni meclise taşırken, Demokrat Parti’yi meclise taşırken kimsenin kemikleri sızlamıyor. Ne zamanki Demokratik Sol Parti halka seçenek olmaya, demokrasi adına mücadele etmeye çıkıyor o zaman birileri rahatsız oluyor. Bu ülkenin olmazsa olmaz gerçeklerinin başında Anadolu’nun çok renkli kültürü gelir. Ekonomi, eğitim, sağlık bu hale gelmişken, bu iktidarı yerinden edemeyen 17 yıllık bir muhalefet varken kimse bizden sessiz kalmamızı beklemesin. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz artık başladığımız mücadeleyi zafere taşıyacağız. Bu anlayışla gerek Aliağa’da gerek İzmir’de ve tüm Türkiye’de yerel seçimlerde varız.”

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi. Katılanlara seçim bürosu önünde lokma dağıtılırken, seçim çalışmalarına hızla devam edileceği mesajı verildi.