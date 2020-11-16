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Aktüel DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu
Aktüel

DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:08:36 -
DSP Genel Başkanı Aksakal KKTC'de temaslarda bulundu

LEFKOŞA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksakal, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Lefkoşa'ya geldi.

Dün yapılan resmi törenlere katılan Aksakal, bugün KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti.

Aksakal, daha sonra sırasıyla, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Ersan Saner'e ziyaretlerde bulundu.

Görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ekonomik ve dış politikalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Aksakal'a Genel Başkan Yardımcısı Emrah Küçükkapdan eşlik etti.

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