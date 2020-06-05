DSP Genel Başkanı Aksakal: "Doğayla barışık bir uygarlık projesine ihtiyaç var"

ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi altında çırpınan dünyanın doğayla barışık bir uygarlık projesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aksakal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığın kendi yaşam kaynağını yok ettiğini ifade ederek "Dünyanın Kovid-19 pandemisinin tehdidi altında çaresizlik içerisinde çırpındığı bugün, başta ülkemiz olmak üzere doğayla barışık bir uygarlık projesine şiddetle ihtiyacı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir avuç insan için doğayı acımasızca ve bilinçsizce tahrip ettiğimizin farkına varmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Parti olarak hazırladıkları "Türkiye Uygarlık Projesi"ndeki doğa ilkesinin, kötü manzaraları değiştirmeyi, gelecek nesillere sağlıklı ve mutlu bir yaşam bırakmayı amaçladığını vurguladı.

- "İvedilikle doğa yasası çıkarılmalıdır"

İnsan-doğa ilişkilerinin geliştirilmesi için doğa yasasının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Doğal zenginliklerimizi ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirmek, insan-doğa ilişkilerini geliştirmek, doğayla barışık sistemler kurmak, katliam boyutuna varan doğaya yönelik acımasızlığın sonlandırılmasında son derece önemli bir görev sorumluluğudur. Bu nedenle ivedilikle doğa yasası çıkarılmalıdır."



