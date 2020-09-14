DSÖ'den kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ve Dünya Bankasının ortak bir kurumu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun (GPMB), Kovid-19 salgını izleme raporunun açıklandığı etkinlikte konuştu.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne son salgın ne de son küresel acil sağlık durumu olmayacağı ikazında bulundu.

Gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısında bulunan DSÖ Genel Direktörü, salgının, dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemleri, ekonomiler ve toplumları altüst ettiğini belirtti.

Öte yandan Ghebreyesus, koronavirüsün birçok kişinin yaşamına ve geçim kaynaklarına mal olduğuna işaret etti.

Güçlü ekonomilere ve gelişmiş sağlık sistemlerine sahip ülkelerin bile bunalmış durumda olduğunu bildiren Ghebreyesus, ancak başarılı olan ülkelerin çoğunun MERS, H1N1, SARS, Ebola ve diğerleri gibi önceki salgınlardan ders almış olanlar olduğunu ifade etti.

Bunun son salgın ve son küresel acil sağlık durumu olmayacağı ikazında bulunan Ghebreyesus, gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısı yaptı. DSÖ Genel Direktörü, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğinin altını çizdi.

İnsanlığın önlem almadığı ve beklediği her günün yeni bir hastalık, iklim değişliği veya doğa felaketinin habercisi olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmediklerini ancak bunun geleceğini bildiklerini, hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

Bunun bir korku tellallığı değil, hazırlıklı olunması adına bir eylem çağrısı olduğunu vurgulayan DSÖ Genel Direktörü, bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahip olduklarını, bu küresel tehditler ile ancak beraber dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliği ile mücadele edilebileceğini söyledi.

Ghebreyesus, 2020 yılının bütün insanlık için bir "uyarı işareti" olduğunu bildirdi ve koronavirüs salgınının insanlık için korkunç bir maliyet oluşturduğunu, bunların zor kazanılan dersler olduğunu, bunlardan öğrenerek daha iyi bir dünya inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.