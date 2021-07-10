DSÖ'den korkutan Kovid-19 açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü baş uzmanı doktor Soumya Swaminathan, "Son 24 saat içinde 500.000'e yakın yeni vaka bildirildi ve yaklaşık 9.300 ölüm kaydedildi. Bu yavaşlayan bir pandemi değil" diyerek ''Bu pandeminin yavaşlamadığını gösteriyor'' dedi.

Swaminathan, Covid-19 vakalarındaki artışın arkasındaki sebeplerden birinin aşılamanın yavaş ilerlemesini gösterirken pandeminin başındaki gibi maske ve mesafe kurallarına uyulmamasına dikkat çekti.

Bloomberg Televizyonu'na verdiği röportajda Dr Swaminathan, dünyanın çoğu yerinde tıbbi oksijen sıkıntısı, hastane yatağı eksikliği ve daha yüksek ölüm oranlarının görüldüğünü ancak aşılamayla bazı ülkelerde ağır vaka ve hastaneye yatışların azaldığını belirtti.

"Son 24 saat içinde 500 bine yakın yeni vaka"

Afrika'da ölüm oranları yüzde 30 ilatüzde 40 arasında artarkan Swaminathan'ın, Bloomberg'e aktardığına göre, "Son 24 saat içinde 500 bine yakın yeni vaka bildirildi ve yaklaşık 9 bin 300 ölüm kaydedildi. Şimdi bu yavaşlayan bir pandemi değil" dedi.

Öte yandan DSÖ genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus da koronavirüs hastalığına karşı aşıların artırılması gereğini vurguladı ve ekledi: Delta gibi güçlü bir COVID-19 virüs varyantının ortaya çıkmasından endişe duyuyorum. İlk önce ihtiyacı olanlara aşı erişimini artırmazsak, toplu olarak elde ettiğimiz kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Hız çok önemli” dedi.

DSÖ başkanının uyarısı, 19 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta gevşetilecek kısıtlamaların öncesinde geldi. Ayrıca ABD ve Avrupa'daki bazı ülkeler, vaka sayılarındaki düşüşün ardından şimdiden bazı kısıtlamaları hafifletti.