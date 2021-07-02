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Sağlık DSÖ’den ‘kara mantar’ için öneri
Sağlık

DSÖ’den ‘kara mantar’ için öneri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, DSÖ’nün ‘kara mantar’ hastalığına yakalanmamak için önerilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 01:22:00 -
DSÖ’den ‘kara mantar’ için öneri

Vujnovic, Hindistan’daki koronavirüs hastalarında bulunan mantar enfeksiyonlarının bir kısmının maya, diğerlerinin ise küf (mantar) ile ilişkili olabileceğini belirterek, küfün mukormikoz (kara mantar) ve aspergilloza (başka bir mantar türünün yol açtığı hastalık) neden olabileceğini kaydetti.

Sputnik’e konuşan Vujnovic, “Çevrede yaygın olarak bulunan söz konusu maya ve küfler, diyabet, kanser veya diğer kronik hastalıkları olan ve uzun süre belirli ilaçları almaları nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiliyor. Ayrıca, Kovid-19’da bağışıklık sistemini zayıflatan bir hastalık” dedi.

Vujnovic, DSÖ’nün hafif ve orta dereceli vakalarda kortikosteroid ve antibiyotiklerin kullanımını en aza indirme önerisinde bulunduğunu belirterek, kortikosteroidlerin şiddetli vakalarda hayat kurtarabildiğini, ancak yoğun kullanımlarının mantar enfeksiyonlarına neden olabildiğini kaydetti.

'Rusya'da risk kontrol altında'

Mantar enfeksiyonu teşhisi konulan hastaların antifungal ilaçlarla tedavi edilmesi gerektiğine vurgu yapan Vujnovic, “Rusya'da sağlık sistemin hazır olması, hijyen ve dezenfeksiyon standartlarının yüksek olması nedeniyle bu riskin kontrol altında olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.
Çok nadir görülen bir enfeksiyon olan Mukormikoz, toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ile sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Nadiren görülen fakat ölümcül olan bu agresif mantar enfeksiyonu burun, göz ve bazen de beyni etkiliyor. Bazı vakalarda doktorların iki gözü birden alması, bazı nadir vakalarda ise çene kemiğini alması gerekebiliyor.

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