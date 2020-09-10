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Aktüel DSÖ: Kovid-19 için dünyada 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor
Aktüel

DSÖ: Kovid-19 için dünyada 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:20:08 -
DSÖ: Kovid-19 için dünyada 35 aşı adayı, insanlar üzerinde deneniyor

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde 180 aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu, bunların 35'nin de insanlar üzerinde denenmeye devam ettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığını anımsattı.

Bu denemeler sonucunda Kovid-19 tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın, durumu kritik ve şiddetli olan hastalarda etkili olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bazı ilaçların etki göstermediğini bazılarının denemelerinin ise hala sürdüğünü söyledi.

Ghebreyesus, dünya genelindeki Kovid-19 aşı çalışmaları hakkında ise "Şu anda 180 aşı geliştirilme aşamasında. Bunlardan 35'i insanlar üzerinde deneniyor. Tarihte hiçbir hastalık araştırmalarda böylesine hızlı bir ilerlemeye tanık olmamıştır. Bu, dünyanın son yıllarda yaptığı bilim ve teknolojideki inanılmaz ilerlemelerin bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 için etkili bir tedavi bulunması için mevcut araştırmaların daha da hızlandırılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, ortaya çıkacak ürünlere, mümkün olabildiğince fazla insanın erişmesi gerektiğini kaydetti.

Ghebreyesus, salgında en büyük korkusunun ise "küresel dayanışma eksikliği" olduğunu tekrarladı, dünyaya salgına karşı birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

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