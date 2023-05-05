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Sağlık DSÖ koronavirüsle ilgili dünyayı ilgilendiren gelişmeyi duyurdu
Sağlık

DSÖ koronavirüsle ilgili dünyayı ilgilendiren gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-05 17:53:00 -
DSÖ koronavirüsle ilgili dünyayı ilgilendiren gelişmeyi duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün varlığını devam ettireceğini ancak 'acil durum' listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bugün kritik bir açıklama geldi. 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan Kovid 19 salgınının artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini açıkladı.

Bu durumun bir ilerleme işareti olduğunu belirten DSÖ, fakat acil durum teşkil etmese de Kovid 19'un varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Ocak 2020'de 'acil durum' ilan edilmişti

Dünya Sağlık Örgütü, 30 Ocak 2020 tarihinde salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti. DSÖ, 1 Şubat 2020'de yeni tip koronavirüse "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu.

7 milyona yakın insan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını, üç yılı aşkın sürede dünya çapında 6,9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Kovid-19 salgınının küresel acil durum ilan edilmesi söz konusu halk sağlığı tehdidiyle uluslararası düzeyde mücadele edilmesine odaklanılmasına yardımcı olmuş, aşı ve tedavi konularında işbirliği yapılmasını da teşvik etmişti.

Ocak 2021'de tepe noktasına ulaştı

Koronavirüs, dünya çapında haftada 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, salgın Ocak 2021'de tepe noktasına varmıştı.
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