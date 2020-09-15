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Dünya DSÖ duyurdu: Günlük vaka sayısı rekoru kırıldı
Dünya

DSÖ duyurdu: Günlük vaka sayısı rekoru kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, 13 Eylül Pazar günü bildirilen 307.930 bin aktif vaka ile günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 05:24:00 -
DSÖ duyurdu: Günlük vaka sayısı rekoru kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, 13 Eylül Pazar günü dünya genelinde 307.930 kişi koronavirüse yakalandı. Böylece günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kırıldı. Dünya genelindeki günlük ölüm sayısı ise 5.500'ü aştı.

6 Eylül'de DSÖ tarafından yapılan açıklamada, 306 bin 857 vaka sayısıyla en yüksek vaka sayısının kaydedildiği bildirilmişti. Yapılan son açıklamalarda ise geçtiğimiz 24 saat içerisinde 307 bin 930 yeni vakanın doğrulandığı ve günlük vaka sayılarında yeni bir rekorun kırıldığı belirtildi.

Son 24 saatte en fazla vaka bildiren ülkeler ise 94 bin 372 vaka ile Hindistan, 45 bin 523 vaka sayısı ile ABD ve 43 bin 718 vaka sayısı ile Brezilya oldu.

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