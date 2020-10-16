DSÖ, "çalışanlarının Kongolu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu" iddialarını soruşturmak için komisyon kurdu

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "çalışanlarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) kadınlara cinsel sömürü ve istismara karıştığına ilişkin" iddialar üzerine Soruşturma Komisyonu kurdu.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında, "KDC’de görev yapan çalışanlarının cinsel istismar olaylarına karıştığı" iddiaları üzerine Soruşturma Komisyonu kurulduğu duyuruldu.



Komisyona eski Nijer Dışişleri Bakanı Aichatou Mindaoudou ve Kongolu aktivist Julienne Lusenge’nin başkanlık edeceği belirtildi.



The New Humanitarian ve Thomson Reuters Vakfının yaptığı araştırmada, ülkede 50'den fazla kadının DSÖ başta olmak üzere çok sayıda önde gelen yardım kuruluşunun çalışanlarınca cinsel istismara uğradığı ileri sürülmüştü.



DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Ebola virüsüyle mücadele kapsamında bu ülkede çalışan ve kendilerini DSÖ çalışanı olarak tanıtan kişilerin, cinsel sömürü ve istimara karıştığına ilişkin iddiaların korkutucu ve acı verici olduğunu belirtmişti.

