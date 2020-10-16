DSİ yatırımlarıyla Afyonkarahisar'daki 590 bin dekar tarım arazisi sulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Afyonkarahisar'daki yatırımlarıyla 2020 yılında kentteki 590 bin dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya yönelik ülkedeki yatırımlarına devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken tasarrufta da en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da kurumun son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğunu anlattı.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinde artışa neden olduğunu vurgulayan Kaya, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

Kaya, "Bu kapsamda Afyonkarahisar'da da 15 Mayıs ila 1 Ekim sulama sezonunda il genelinde toplam 590 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bu sulu tarımsal faaliyetlerde 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 59 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Sulama sezonunda Afyonkarahisar'da problem yaşamadık"

Yıldız, tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu ve içinden geçilen pandemi sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü bildirdi.

İnşası tamamlanan baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyun toprakla buluşturulduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Bu yıl sulama sezonunda Afyonkarahisar'da problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."

