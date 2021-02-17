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Ekonomi DSİ sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Ekonomi

DSİ sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. DSİ bünyesine istihdam edilecek avukat alımları için başvuru sürecinin başlamasıyla araştırmalar hız kazandı. 8 farklı ilde atama gerçekleştirecek olan DSİ, başvuru işlemlerine ilişkin bazı detayları adayların erişimine açtı. Peki, DSİ avukat alımı başvuruları ne zaman? DSİ avukat alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:37:00 -
DSİ sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü (DSİ) sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Sözleşmeli personel alımları için başvuru işlemleri başladı. DSİ duyurduğu ilanda başvuru tarihini, şartları ve diğer tüm detayları adayların erişimine açtı.

Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü (DSİ) sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. DSİ, 05 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile adaylara merak edilen detayları açıkladı. Kurum, 8 farklı ilde atama gerçekleştirecek. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesi uyarınca istidam edilecek Avukat alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, DSİ avukat alımı başvuruları ne zaman? DSİ avukat alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

DSİ avukat alımı başvuruları ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine Avukat alımı başvuruları 15 Şubat 2021 tarihi saat 09.00’da alınmaya başladı. 24 Şubat 2021 tarihi saat 24.00 de başvuru alımları tamamlanacak.

DSİ avukat alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Adaylar DSİ avukat alımı başvuru işlemlerini elektronik ortamda internet adresi üzerinden gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul görmeyecek.

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