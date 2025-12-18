DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?
Devlet Su İşleri’nin 2025 yılı personel alımı süreci başladı. Yüzlerce kişi, “DSİ başvuruları nereden yapılacak, alımlar hangi kadrolarda?” sorularına cevap arıyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme süreciyle birlikte binlerce adayın gözü ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve kadro detayları netleşti.
DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Yayımlanan ilana göre DSİ 328 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 25 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.
DSİ personel alımı başvuruları nereden yapılacak?
DSİ personel alımı başvuruları şahsen ya da posta yoluyla değil, yalnızca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılacak. Adayların, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Yerleştirmeler KPSS puanı esas alınarak merkezi şekilde gerçekleştirilecek.
DSİ 328 sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?
DSİ bünyesinde gerçekleştirilecek 328 sözleşmeli personel alımında, farklı branş ve unvanlarda istihdam sağlanacak. Kadro dağılımı ve nitelik kodlarına ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.
DSİ işçi alımı kura süreci nasıl işleyecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca 1.389 sürekli işçi alımı yapılacağı da duyuruldu. Bu kapsamda alımların büyük bölümü noter kurasıyla, bir kısmı ise sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. Noter kurası ve sınav sürecine ilişkin tüm detaylar ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından ilan edilecek.
DSİ 1389 personel alımı kadro ve branş dağılımı
DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek toplam 1.389 personelin
1.305’i noter kurası, 84’ü ise sınav yöntemiyle alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1.305 işçinin branş dağılımı
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacak kadro
84 operatör