DSİ personel alımı başvuruları nereden, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme süreciyle birlikte binlerce adayın gözü ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve kadro detayları netleşti.

DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yayımlanan ilana göre DSİ 328 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 18 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 25 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

DSİ personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

DSİ personel alımı başvuruları şahsen ya da posta yoluyla değil, yalnızca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılacak. Adayların, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Yerleştirmeler KPSS puanı esas alınarak merkezi şekilde gerçekleştirilecek.

DSİ 328 sözleşmeli personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

DSİ bünyesinde gerçekleştirilecek 328 sözleşmeli personel alımında, farklı branş ve unvanlarda istihdam sağlanacak. Kadro dağılımı ve nitelik kodlarına ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Adayların, tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

DSİ işçi alımı kura süreci nasıl işleyecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca 1.389 sürekli işçi alımı yapılacağı da duyuruldu. Bu kapsamda alımların büyük bölümü noter kurasıyla, bir kısmı ise sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. Noter kurası ve sınav sürecine ilişkin tüm detaylar ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından ilan edilecek.

DSİ 1389 personel alımı kadro ve branş dağılımı

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek toplam 1.389 personelin

1.305’i noter kurası, 84’ü ise sınav yöntemiyle alınacak.

Noter kurası ile alınacak 1.305 işçinin branş dağılımı

210 usta yardımcısı

154 aşçı yardımcısı

154 şoför

140 düz işçi

116 bakımcı-yağcı

105 sürveyan

69 sondaj işçisi

66 treyler operatör yardımcısı

64 laborant yardımcısı

59 teknisyen

58 topoğraf

44 bekçi

19 su dağıtım teknisyeni

15 akaryakıtçı

13 hidrolog yardımcısı

7 jeofizik teknisyeni

5 alet operatörü

2 teknik ressam

2 pompaj istasyonu operatörü

1 döşemeci yardımcısı

1 fotoğrafçı

1 kompresör operatörü

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacak kadro

84 operatör