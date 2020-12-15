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Ekonomi DSİ, 5 ilde 76 bin 839 hektar arazi toplulaştırması yaptı
Ekonomi

DSİ, 5 ilde 76 bin 839 hektar arazi toplulaştırması yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl kasım sonu itibarıyla Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat’ta 76 bin 839 hektar alanda arazi toplulaştırması gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:52:00 -
DSİ, 5 ilde 76 bin 839 hektar arazi toplulaştırması yaptı

Arazi toplulaştırmasıyla diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri ve benzeri) birlikte düşünülmesi gerektiğini belirten Yıldız, bu düşünceyle 2018’de yapılan yasal düzenleme sonucu ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ’ye verildiği anımsattı. Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, bu yıl Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat’ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2020’de kasım sonuna kadar Bursa, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat’ta toplam 76 bin 839 hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldız, şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar, 2020 yılında ise kasım ayı sonu itibarıyla 511 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmış olup, 2020 yılı sonu itibarıyla da 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları bitirilecektir. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibarıyla 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.”

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