DS 4 yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahneye çıktı

Çok daha dinamik bir görünüme kavuşan model, Citroen C4’ten alınan EMP2 platformunu kullanıyor. Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran model; DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adlı üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Aracın ilk bakışta en dikkat çeken yeri, yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve 98 LED’den oluşan gündüz farları. Otomobil; 130, 180 ve 225 bg güç üretebilen PureTech motorlara ek olarak, Avrupa’ya özel 130 bg gücündeki BlueHDi dizel versiyon da satışta olacak. Tamamı 8 ileri vitesli otomatik modeller, E-tense hibrit versiyonuna sahip olacak. Toplamda 225 bg güç üretebilecek hibrit versiyon, sadece bataryasını kullanarak 50 kilometre menzile ulaşabilecek. Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor. Direksoyunun arkasında dijital gösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor. DS 4 ailesi, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulmuş olacak. Aracın ülkemize gelmesi için 2022 yılını beklemek zorunda kalabiliriz.