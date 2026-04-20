Dronu görünce direğe fırladı: Telleri tek tek kesti ama…

Dronu görünce direğe fırladı: Telleri tek tek kesti ama…

Diyarbakır’da dronu destekli kaçak elektrik denetimi sırasında dronu fark eden bir kişi, hızla direğe tırmanarak kaçak elektrik bağlantılarını söktü. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Sarıerik Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimde ilginç anlar yaşandı. Dron destekli kontrol sırasında bir kişinin, denetimi fark edince elektrik direğine tırmanarak kaçak bağlantıları söktüğü anlar kaydedildi.

Dicle Elektrik ekipleri, bölgede yürüttükleri kaçak elektrikle mücadele kapsamında yapay zeka destekli analizler sonucu belirlenen noktada saha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bir konut ile bitişiğinde bulunan ve sera olduğu değerlendirilen yapıya, dağıtım hattı direğinden kaçak elektrik çekildiği tespit edildi.

Dron ile yapılan denetim sırasında kaydedilen görüntülerde, kontrolü fark eden bir şahsın hızla elektrik direğine tırmandığı görüldü.

KAÇAK ELEKTRİK İLE KUYUDAN SU ÇEKİYORDU

Şahsın, kaçak bağlantıları direk üzerindeki noktalardan ayırarak kabloları söktüğü ve daha sonra bir eve taşıdığı anlar dron kamerasına yansıdı.

Teknik incelemelerde, söz konusu kaçak hatlar aracılığıyla bir kuyudan su çekildiği ve konutun elektrik ihtiyacının karşılandığı belirlendi. Tespitlerin ardından M.Ş.T. isimli abone hakkında mevzuata uygun cezai işlem uygulanırken, olay adli makamlara bildirildi.

