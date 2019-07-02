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Driftçiler, Red Bull Car Park Drift'teydi

DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu 19 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı

02 Temmuz 2019 Salı 09:48
Driftçiler, Red Bull Car Park Drift'teydi

İSTANBUL (AA) - Drift pilotlar, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana kattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, drifte olan tutkusuyla tanınan DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu 19 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Manken Itır Esen ve oyuncu İlayda Alişan da bu heyecanlı yarışın konukları arasındaydı. Esen ve Alişan, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde Feghali'ye co-pilotluk yaptı.

Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 2 bine yakın aksiyon tutkununun katılımıyla gerçekleşti.

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde eleme turunu ilk sırada Doğukan Manço tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manço, 12 yıldır driftle ilgilendiğini belirterek "Bu çok büyük bir heyecan. Red Bull Car Park Drift'e katılmayı dört gözle bekliyordum. İyi de başladım ama sonu istediğim gibi bitmedi. Drift sporunu sokakta yapılanlarla karıştırmamak lazım. Motor sporlarının çok önemli bir dalı. Herkesi, güvenli alanlarda ve böyle keyifli organizasyonlarda drift yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Feghali’nin aracında co-pilotluk yaparak heyecanlı bir gösteri sürüşü gerçekleştiren 20 yaşındaki model Esen ise "En başta biraz korksam da inanılmaz bir deneyim yaşadım. Araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı yerinden izlemek inanılmazdı. Herkesi 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Red Bull Car Park Dirft Dünya Finali’ni izlemeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Alişan da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaca ünlü bir pilotun yanında co-pilotluk yapmak eşsiz bir tecrübe oldu. Drifti yerinden izlemek televizyondan izlemekten çok daha heyecanlı ve keyifli. 1 Eylül'de İstanbul’da gerçekleşecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde yine büyük heyecana tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu. TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ile gerçekleşen organizasyonda etkinliği şampiyon olarak tamamlayan pilot Fahimreza Keykhosravi ile ikinci Ali İnal ve üçüncü İbrahim Yücebaş, 1 Eylül'de İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:48
  1. Red Bull

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