Dries Mertens kimdir nereli kaç yaşında? Dries Mertens hangi takımlarda oynadı, hangi mevki oyuncusu?

Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında? Dries Mertens hangi takımlarda oynadı?

Dries Mertens kimdir?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987 tarihinde Leuven'de doğdu. Napoli'de forma giyen Belçikalı millî futbolcudur. Napoli'den önce, Mertens Gent'te oynadı, Eendracht Aalst'ta oynadı, Apeldoorn'da oynadı, Utrecht'te oynadı ve son olarak PSV'de oynadı.

Dries Mertens hangi takımlarda oynadı?

Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 25 Mayıs 2009 tarihinde, Apeldoorn'dan ayrılmak istediğini açıklar açıklamaz Utrecht ile sözleşme imzaladı.

28 Haziran 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldular ve toplamda PSV kulübü 13 Milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Dries Mertens, 28 Ağustos 2011 tarihinde PSV için ilk hat-trick'i Excelsior'a karşı yaptı. Kariyerinin en verimli şeklinde sezona başladı. PSV sezonun başlarındaki maçta, Roda'yı 7-1 yendi. Mertens maçta 4 gol attı ve 1 penaltı'da dahil olmak üzere.

PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti. 16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. Mertens, 9.5 Milyon Euro'ya Napoli'ye transfer oldu ve Rafael Benítez'in Napoli'deki ilk transferi oldu.

1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.