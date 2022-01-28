Drej Ali kimdir yaşıyor mu? Drej Ali gerçekte kim?

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Sabah'ın haberine göre, silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Peki Drej Ali kimdir, nereli kaç yaşında?

Drej Ali kimdir?

Drej Ali olarak tanınan Ali Yasak, 1 Haziran 1956, Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklandı ancak 25 Ocak 1978 'de görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 Ocak 1978 tarihinde karşıt görüşlü kişilerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı. 1988'de Milliyet gazetesi binasını kardeşi ile ilgili bir haber nedeniyle tarattı. Ali Yasak, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme gelmiştir.22 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istenmişti.