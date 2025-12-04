  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir

Türk şirketi 'bizi koruyamadınız' deyip flaş kararı aldı: Rusya ile çalışmaları askıya aldık

Maden ihracatı yeni rekora hazırlanıyor! Kritik madenleri devlet işletecek

CHP, ülkede barıştan rahatsız

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı

Coca-Cola ve Nestle'ye 'Çocuklarımızı Zehirlediniz' Davası!
Dünya Drakula'nın şatosuna giden 18 yaşındaki gençten iki haftadır haber yok
Dünya

Drakula'nın şatosuna giden 18 yaşındaki gençten iki haftadır haber yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Drakula'nın şatosuna giden 18 yaşındaki gençten iki haftadır haber yok

Romanya’daki Bran Kalesi-namıdiğer Dracula'nın Şatosu- yakınlarında yürüyüşe çıkan 18 yaşındaki İngiliz öğrenci George Smyth’ten iki haftadır haber alınamıyor; ağır hava koşulları nedeniyle aramalar zaman zaman durdurulurken, genç yürüyüşçünün davranışları ve son saatleri hala gizemini koruyor.

Romanya’nın Brasov bölgesinde, 23 Kasım tarihinde tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kaybolan George Smyth için umutlar giderek azalıyor. University of Bristol öğrencisi olan genç, ailesiyle bir gün önce ülkeye gelmişti ancak Poiana Brașov’dan Bran Kalesi’ne uzanan 15 millik zorlu parkura ailesine haber vermeden çıktı.

KAYIP GENCİN DAVRANIŞLARI YETKİLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yetkililere göre güzergâh teknik olarak zor değildi fakat mesafe, hava koşulları ve gece yürüyüşü büyük risk taşıyordu. Dağ kurtarma ekibi şefi Sebastian Marinescu, olayın “çok garip” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gece saatlerinde Mălăiești Dağ Evi’nin yanından geçmiş. Hava kötüydü, durması gerekirdi. Yalnız başına, gece ve bu kadar uzun bir parkurda ilerlemek kabul edilebilir değil.”

Smyth'in yol üzerinde sığınabilecek bir dağ evi, uyku tulumu ve tüpü bulunmasına rağmen bunları kullanmadığı da ekipleri şaşkına çevirdi.

EKİPLER, GERİ DÖNMESİNİ SÖYLEDİ

Genç yürüyüşçü, Țigănești bölgesine ulaştığında kurtarma ekipleriyle iletişime geçti. O an şokta, yönünü kaybetmiş, fiziksel olarak bitkin ve hipotermi belirtileri gösteriyordu. Ekipler, geri dönmesini ve durmadan hareket etmesini tavsiye etti ancak Smyth ısrarla ilerlemeye devam etti ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle aramalar geçici olarak durduruldu. Ekipler, 4 Aralık itibarıyla hava izin verdiği sürece faaliyetlere yeniden başladı.

AİLE, YAŞADIĞINA İNANMAK İSTİYORUZ

Genç İngiliz’in annesi Jo Smyth, Antena1 TV'ye konuşarak duygusal bir çağrıda bulundu: “Her şeye rağmen yaşadığına inanmak istiyoruz. Onsuz bir hayat düşüncesi dayanılmaz.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Foreign, Commonwealth & Development Office olayla ilgili açıklama yaparak, Romanya’daki kayıp İngiliz vatandaşı için aileye destek verildiğini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını duyurdu.

George Smyth’in neden kötü hava şartlarına rağmen yürüyüşe devam ettiği, elindeki barınma ve ısınma imkânlarını neden kullanmadığı ve gece ilerlemeyi seçmesinin ardındaki motivasyon hâlâ bilinmiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23