Drakula'nın şatosuna giden 18 yaşındaki gençten iki haftadır haber yok

Romanya’nın Brasov bölgesinde, 23 Kasım tarihinde tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kaybolan George Smyth için umutlar giderek azalıyor. University of Bristol öğrencisi olan genç, ailesiyle bir gün önce ülkeye gelmişti ancak Poiana Brașov’dan Bran Kalesi’ne uzanan 15 millik zorlu parkura ailesine haber vermeden çıktı.

KAYIP GENCİN DAVRANIŞLARI YETKİLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yetkililere göre güzergâh teknik olarak zor değildi fakat mesafe, hava koşulları ve gece yürüyüşü büyük risk taşıyordu. Dağ kurtarma ekibi şefi Sebastian Marinescu, olayın “çok garip” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gece saatlerinde Mălăiești Dağ Evi’nin yanından geçmiş. Hava kötüydü, durması gerekirdi. Yalnız başına, gece ve bu kadar uzun bir parkurda ilerlemek kabul edilebilir değil.”

Smyth'in yol üzerinde sığınabilecek bir dağ evi, uyku tulumu ve tüpü bulunmasına rağmen bunları kullanmadığı da ekipleri şaşkına çevirdi.

EKİPLER, GERİ DÖNMESİNİ SÖYLEDİ

Genç yürüyüşçü, Țigănești bölgesine ulaştığında kurtarma ekipleriyle iletişime geçti. O an şokta, yönünü kaybetmiş, fiziksel olarak bitkin ve hipotermi belirtileri gösteriyordu. Ekipler, geri dönmesini ve durmadan hareket etmesini tavsiye etti ancak Smyth ısrarla ilerlemeye devam etti ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle aramalar geçici olarak durduruldu. Ekipler, 4 Aralık itibarıyla hava izin verdiği sürece faaliyetlere yeniden başladı.

AİLE, YAŞADIĞINA İNANMAK İSTİYORUZ

Genç İngiliz’in annesi Jo Smyth, Antena1 TV'ye konuşarak duygusal bir çağrıda bulundu: “Her şeye rağmen yaşadığına inanmak istiyoruz. Onsuz bir hayat düşüncesi dayanılmaz.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Foreign, Commonwealth & Development Office olayla ilgili açıklama yaparak, Romanya’daki kayıp İngiliz vatandaşı için aileye destek verildiğini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını duyurdu.

George Smyth’in neden kötü hava şartlarına rağmen yürüyüşe devam ettiği, elindeki barınma ve ısınma imkânlarını neden kullanmadığı ve gece ilerlemeyi seçmesinin ardındaki motivasyon hâlâ bilinmiyor.