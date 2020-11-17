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Biyografi Dr. Tacettin Kutay kimdir?
Biyografi

Dr. Tacettin Kutay kimdir?

Taceddin Kutay kimdir? Dr. Tacettin Kutay'ın uzmanlığı nedir? Taceddin Kutay kaç yaşında, nereli? Dr. Tacettin Kutay hayatı hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:50:00 -
Dr. Tacettin Kutay kimdir?

Taceddin Kutay kimdir, nerelidir, kaç yaşında ihtisas alanı nedir? Katıldığı televizyon programlarında açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden birisidir. Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Taceddin Kutay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Dr. Tacettin Kutay kimdir?

Dr. Tacettin Kutay kimdir?

Arş. Gör. Muhammet Tacettin Kutay, lisans ve yüksek lisans eğitimini Viyana Üniversitesi'nde, tamamlamıştır. Halen Türk-Alman Üniversitesi'nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce, Almanca, ve Arapça bilen Kutay, Avrupa Sekülerleşmesi ve Din, Katolik Teolojisi konularında çalışmalar yürütmektedir. Çalışma alanlarıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

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