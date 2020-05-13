Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Ülkelere saldırılar olacak

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Doktor Ramazan Kurtoğlu, Beyaz Tv'de katıldığı Her Açıdan progamında, yeni dünya düzeninde artık savaşların gıda ve ilaç endüstrileri üzerinden yapıldığını söyledi.

Kurtuoğlu, "Bilim dünyası ahlaksızdır. Vicdansız bir bilim adamının yapmayacağı bir olay yoktur. Virüs Vuhan'ı kasıp kavırıyor. Pekin'de bir şey yok. İtalya, İngiltere ve Türkiye'ye geliyor. İşte diğer taraflarda yok. Koronavirüs, gıda zincirini koparmak üzeredir. Ülkelerin, ulus devletlerin hayvansal ve tarımsal varlığına saldırı gelecek. Artık gıda, ilaç ve su üzerinden yürütülen savaş var. İnsanların bağışık sistemi zayıflatıldı. Bu yüzden koronavirüs nedeniyle insanlar pat pat ölüyor. Gıda ve ilaç endüstrisi üzerinden ülkeler arasında yürütülen bir savaş var. Bu yeni bir savaş yöntemidir" dedi.

"Hollywood filmleri ile sürece hazırladılar"

İnsanlığın koronavirüse yıllar önce hazırlandığını söyleyen Kurtoğlu, "2008 krizinden sonra küresel elitler ikiye ayrıldı. Birileri havlu attı. Diğerleri ise 'Daha vurucu bir şekilde bunu yapmalıyız' dediler. Mesela Hollywood filmlerinde bunun altyapısını ortaya koydular. Korku filimleri ile insanlar üzerinde algı oluşturdular. Sürece hazırladılar esasında" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehirler milli güvenlik meselesi halindedir"

Büyükşehirlerin yakın zamanda yaşanamayacak hale geleceğini savunan Kurtoğlu, şunları söyledi:

Yapılan araştımalarda, 10 milyondan fazla insanın yaşadığı şehirlerde büyük risk olduğu ortaya konuluyor. Sağlık ve elektrik hizmetleri, meydana gelebilecek felaket sonrası yaşanacak durumlar, çeteleşme gibi olaylar büyük şehirler için bir tehlike haline gelmiştir. Devletimiz bugün büyükşehirlerden tersine göçü teşvik etmesi lazım. Büyükşehirler milli güvenlik meselesi halindedir.