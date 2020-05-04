Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sürpriz suikastler olacak

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını sonrası bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Bakış Açısı programında, koronavirüs sonrası ekonomi düzeninin değişeceğini ve bundan en çok etkilenen ülkenin ABD olacağını söyledi.

Kurtoğlu, ekonomik sistemin değişmesi sonrası ABD ve dünyada sürpriz suikastlerin olacağını söyleyerek, "Bir şeyler hazır hazır, adım adım geliyor. Dünya ekonomik federasyona doğru gidiyor. Eğer küreselciler kazanırsa başka olacak. Pentagon önderliğinde ulus devletleri kazanırsa başka olacak. Dünyada bazı merkez bankaları ortak operasyona başlıyor. ABD, salgından Çin'i sorumlu tutacak. Çin'e olan borçlarımı ödemeyecek. ABD'de yaşayan Museviler, paralarını ülkeden çıkarmaya başladı. ABD konsalidasyona gidecek. Sürpriz suikastler geliyor. Dünya ve ABD'de suikastler olacak. ABD bankerlerinin üzerine çökecekler. Birleşmiş Milletler çöpe gidecek. ABD'yi kurtarma çabasına girecek. Pentagon ve Trump kazanırsa Türkiye'nin kapısını çalmalarını bekliyorum. Bu durum Türkiye için iyi olacak" dedi.