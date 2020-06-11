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Dr. Ramazan Kurtoğlu tarih verdi: Türkiye'ye saldırı yapılacak

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, koronavirüs sonrası insanlığı zor günler beklediğini ve Türkiye'ye virüsler ile saldırılar düzenleneceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:55:00 -
Dr. Ramazan Kurtoğlu tarih verdi: Türkiye'ye saldırı yapılacak

Ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'deki ekili alanlara ve hayvan varlıklarına virüsler ile saldırılar düzenleneceğini söyledi.

Dr. Ramazan Kurtoğlu, Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Her Açıdan' programında çok kritik uyarılar yaptı.

İşte Kurtoğlu'nun o açıklamaları:

İnsanlığı çok zor günler bekliyor. Türkiye'nin bekası için bir karış boş yer bırakmayın. Ekin, ekin ve ekin. Çünkü hayvan varlıklarına virüslerle saldıracaklar. Yeni savaş modeli artık virüslerdir. Bunları tartışmanın anlamı yok. Virüs manipülasyon olarak kullanılıyor. Tarımın mutlaka desteklenmesi lazım. Vallahi de billahi sistem geliyor. İnsanlar 200 yıldır unutuldu, uyuşturuldu. 

"Ekim'den itibaren dikkat edilmeli"

2021 yılı 2020'den daha zor bir yıl olacak. Ankara'da yaşanan Barış Çakan olayını unutmayalım. Bu tarz oyunları yeniden oynayacaklar. Din, mezhep ve etnise, bunlar insanların yumuşak karnıdır. İnsanlık gıda ve para isyanlarına doğru gidiyor. Ekim'den itibaren dikkat edilmeli. Gıda ve ata tohumuna önem vermemiz lazım. 

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