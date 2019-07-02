Dr. Öz ve Ekibi'nin en yeni sağlıklı yaşam önerileri BiP’te

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ekibiyle birlikte sağlıklı yaşam tavsiyelerini paylaştığı, BİP'teki "Dr. Öz ve Ekibi" kanalındaki yenilikler tanıtıldı.



İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu "Dr. Öz ve Ekibi" kanalındaki yenilikler, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tansuğ, buradaki konuşmasında, mobil veri hızının gelişmesiyle birlikte büyük kitlelere ulaşan Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix ve Spotify gibi birçok uygulamanın ortaya çıktığını anlattı.



Genelde de lisanslı operatörlerin hep altyapı ve erişim sağlama tarafında kaldığını belirten Tansuğ, Turkcell’in dijital dönüşümde daha verimli bir şirket olabilmek ve daha iyi servisler verebilmek için kendi iş yapış şekillerini değiştirdiğini, anlık mesajlaşma platformu, arama motoru, e-posta hizmetleri, TV ve müzik platformu gibi diğer büyük oyuncuların domine ettiği bir pazarda, kendi servislerini geliştirmeye başladığını aktardı.



Tansuğ, veri güvenliğinin önemini vurgulayarak, "Bu servisleri geliştirmemizin nedeni; veri. Ülkenin verisi, ülkede kalmalı. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması için bu çalışmalarımızı başlattık. Veri neden bu kadar önemli? Veri, artık modern bir zenginlik haline geldi. Eskiden petrol vardı, petrolü işleyen ülkeler çok zengin konuma geliyorlardı. Şimdiyse petrolün yerine veri aldı. İşlenmiş veri çok daha değerli bir hale geldi. En son ABD'deki başkanlık seçimlerinde Facebook'un nasıl bir kampanya aracı olarak kullanıldığına herkes şahit oldu. Bundan birkaç ay öncesinde, ABD'nin birtakım Çinli şirketlere, Google ve Android üzerinden uyguladığı yaptırımlar vardı. Eskiden ‘ambargo’ dediğiniz zaman, o ülkeye mal satılmazdı. Şimdi teknoloji bir silah olarak kullanılmaya başladı. Yani teknolojisine sahip olmayan ülkeler, bugün veya yarın benzeri yaptırımlara maruz kalma durumunda." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalabilmesi için bu geliştirmelere ve servislere önem verdiklerinin altını çizen Tansuğ, verinin yarının teknolojilerini oluşturmak için de inanılmaz öneme sahip olduğunu vurguladı.







- "İnsanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmeliyiz"





Ataç Tansuğ, BİP'teki "Dr. Öz ve Ekibi" kanalına çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Telekom sektörü artık ses ve kısa mesajdan ibaret değil. Hem veriyi iyi kullanan hem de bunu yaparken insanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugün itibariyle Turkcell olarak 38 ülkeye dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz. BiP’te de bu doğrultuda herkesin yaşamını güzelleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak, ilgi alanlarına yönelik kanal ve içerikler sunmak üzere çalışıyoruz. Giriştiğimiz her işte, hem teknolojiyi hem de toplumsal faydayı önemsiyoruz. Tüm dünyanın tanıdığı, başarılı Dr. Öz ve ekibi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu değerli birliktelik bunun sonuçlarından biri. Buradaki videolardan, tüyolardan, önerilerden kullanıcılarımızın faydalanması hepimizi çok memnun edecek."





- "Haydi birlikte Türkiye'nin sağlığını iyileştirelim"





Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz de BiP’le iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, platform üzerinden yaptıkları paylaşımların insanların sağlığına olumlu etki sağlayacağını söyledi.



Sosyal medyanın herkesin yaşadığı coğrafyada söylemek istediklerini kolayca söylediği, öğrenmek istediklerini takip ettiği bir imkan sağladığına dikkati çeken Öz, "BiP, bu gelişmedeki bir sonraki adım. Biz insanların yaşamlarını iyileştirmek için sağlık bilgilerini Dr. Öz ve Ekibi kanalından paylaşıyoruz. Bu platformdan sağlıklı ve kaliteli yaşamak için onları motive edecek doğru ve güvenilir bilgilere ulaştıklarından emin olmak istiyoruz. Önerilerimiz obezite, bağırsak şikayetleri, ağrı, anksiyete, yalnızlık ve hatta sağlığınıza zarar verebilecek finansal stresin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Dijital platformda sağlığı, yeni yollarla anlatmak için dünyanın en kaliteli içeriğini kullanmayı planlıyoruz. 10 yıllık televizyon tecrübemi, ekibimle birlikte Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Haydi birlikte Türkiye'nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden ve ailelerimizden daha fazla keyif alalım." şeklinde konuştu.





- Kanaldaki yenilikler





Sağlıklı yemek tarifleri, diyet, stresle baş etme yöntemleri, ruh ve kalp sağlığı, fitness, güzellik gibi yaşama dair her alanda önerilerin yer aldığı kanalın içeriği, yeni bilgilerle güncellenerek zenginleştirildi.



Kanalda ayrıca alanında uzman ve popüler üç uzmanın da önerileri yer alıyor. Kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki en yeni ve önemli bilgileri kanalda paylaşıyor.



Paylaşılan önemli bilgiler; "sağlıklı yaşam", "ideal beslenme" ve "kolay egzersiz" başlıklarında toplanıyor. Genel bilgilerin yanı sıra gündelik hayatta uygulanacak öneriler, faydalı bilgiler video anlatımlı ve makale formatında aktarılırken, sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri detaylı şekilde bulunabiliyor.



Kanalın önemli içerikleri arasında bulunan kolay egzersiz başlığında ise herhangi bir alete, spor salonuna ihtiyaç duymadan, gün içinde spora vakit ayıramamaktan şikayet edenlerin bahanelerini ortadan kaldıracak çözümler anlatılıyor. Vücuda iyi gelecek egzersiz önerileri kanalı takip edenlere sunuluyor.

"Dr. Öz ve Ekibi" kanalı, BiP’in 260 bin takipçiyle en çok ilgi gören kanalları arasında bulunuyor.









